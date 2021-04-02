Türkiye'den BM Misyonuna düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde yer alan MINUSMA Aguelhok üssüne yapılan terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğinin ve 20 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfettiği vurgulanan açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​