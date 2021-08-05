Türkiye'den Boko Haram'ın saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Kamerun sınırı yakınlarında Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütünce düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın Kamerun sınırı yakınlarında Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından bugün gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca askerin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.