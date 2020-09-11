Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

MSB, 12-14 Eylül tarihleri arasında Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında 20 saat süreyle Sadrazamköy sahasında atış eğitimi için yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı.

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 18:27