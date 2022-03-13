Türkiye'den Erbil'e yönelik füze saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.