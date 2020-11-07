Türkiye'den Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'da meydana gelen Eta Kasırgası'nda yaşanan can kaybı için taziye mesajı paylaştı.

Türkiye'den Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgası'nın, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize’de can kaybı ve maddi hasara yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 00:17
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