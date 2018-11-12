Türkiye'den Fransa'ya tepki: Terbiyesizlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın haddini aştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı ile mevkidaşı olarak her zaman görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Fransız bakanının doğruları söylemediğini savundu.

Bir dışişleri bakanı ile istihbari konularla ilgili bilgi paylaşımı konusunda farklı ülkelerde farklı sistemler olabildiğini, Fransız bakanının da konudan haberi olmayabileceğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Diyebilir ki 'Benim bundan haberim yok'. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir. Yine diğer ülkelerin istihbaratları ya da ilgilileri, bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili delilleri, topladığımız bilgileri görmek istediği zaman şeffaf bir şekilde biz bunu paylaşmışızdır. Hal böyleyken 'Haberim yok' diyebilir, fakat Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Yani bir dışişleri bakanı ciddiyetine yakışmıyor. Ama ben şunu söylemek isterim; dert o da değil. Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın. Paranın da gözü kör olsun. Son zamanlarda kim ne anlaşması yapıyor bunlar iyi takip edilsin. Yakında bu tür siyasetçiler ve ülkeler bu cinayeti bile inkar edebilirler, maalesef durum budur."

Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sonuna kadar gideceğiz. Uluslararası alanda da herkesle de iş birliği yapıyoruz ve Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken Fransa Dışişleri Bakanının böyle bir ithamda bulunması ve terbiyesizce bunu yapması son derece düşündürücüdür. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız. Çünkü bildiğimiz başka şeyler var. Ne anlaşmalar yapıyorlar, ne yapıyorlar, bunu da yakından takipçisiyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığından da açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise, AFP Haber Ajansına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ifadelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adımları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir."

Bu süreçte Fransa'ya farklı şekilde muamelenin söz konusu olmadığı vurgulayan Altun, Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını kaydetti. Altun açıklamasına şöyle devam etti:

"24 Ekim 2018'de Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle, aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz."

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 19:44