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Türkiye'den Haiti'de ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Haiti'de akaryakıt kamyonunun patlaması sonucu ölenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Dış Politika 14.12.2021, 20:22
Türkiye'den Haiti'de ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 60'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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#Türkiye #Haiti #başsağlığı
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