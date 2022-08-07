Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarının ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz."

"Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemlerin, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail hükümetine yönelik Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrının yinelendiği belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları bugün de devam etmiş, aralarında İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.