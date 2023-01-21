Türkiye'den İsveç'e ikinci iptal şoku

İsveç'ten Türkiye'ye planlanan Savunma Bakanlığı düzeyindeki ziyaret, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması" nedeniyle iptal edildi. Türkiye daha önce terör örgütü PKK'nın provokasyonu nedeniyle İsveç Meclis Başkanının ziyaretini iptal etmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" diye konuştu.

Detaylar ekleniyor...