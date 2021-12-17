Türkiye'den Japonya'ya taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Osaka kentindeki bir klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Japon halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 24 kişinin öldüğü bildirilmişti.