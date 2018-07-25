Türkiye'den kardeş Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bugün başlayan seçimler için kurulan bir oy kullanma merkezi yakınına düzenlene saldırı sonrası Türkiye'de nbaşsağlığı mesajı gönderildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 12:15