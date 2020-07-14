Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye’den Kazakistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılacak tıbbi malzeme yardımı teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Bugün Türkiye ile Kazakistan ilişkileri açısından “tarihi dönüm noktalarından birinin idrak edildiğini” vurgulayan Kıran, “Bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan’ın Kovid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç ve şifa vermesini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıran, Türkiye’nin Kazakistan’ın ve Kazakistan halkının yanında olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü kaydederek “Bu yardımların 7’den 70’e Türk toplumunun bütünü tarafından gerçekleştirildiğini de özellikle vurgulamak istiyorum.” dedi.

Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini bundan sonra da sürdüreceğinin altını çizen Kıran, Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelede “dünyada başarı hikayelerinden birini temsil ettiğini ve bunun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edilmesinin önemli olduğunu” belirtti.

"Kazakistan’ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıran, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, küresel iş birliği ve dayanışma mesajını, küresel iş birliği ve dayanışma söylemlerini eylemlerimizle destekleyen sorumlu bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140’ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Her zaman Kazakistan ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” diyen Kıran, Türkiye’nin ve Türkiye halkının bu kara günde dayanışmasını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kıran, bugün Kazakistan’da ulusal yas ilan edilmesi dolayısıyla Kazakistan halkının da acısını paylaştıklarını söyledi.

"Gerçek dost kara günde belli olur"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de “Kazaklarda ve Türklerde ortak bir atasözü vardır: ‘Gerçek dost kara günde belli olur.’ Bugün de kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk halkının ne kadar kıymetli ne kadar yardımsever olduğunun bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda, kardeşlik bağları üzerine inşa edilen Kazakistan ve Türkiye ilişkilerinin, küresel salgın döneminde insani yardım boyutunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Saparbekuly, yardımlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm kurumlara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

“Bu yardımlar, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliği yansıtmaktadır.” diyen Saparbekuly, bu kardeşliğin “ebedi olması” dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin Kazakistan'a tıbbi yardımını taşıyan uçak, Kıran ve Saparbekuly tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kazakistan'a gönderilen tıbbı yardımların arasında ventilatör cihazı, PCR cihazı, tespit kiti, maske, siperlik, tulum ve cerrahi maske gibi malzemeler yer aldı.

Kazakistan'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Kaynak: AA