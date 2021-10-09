Türkiye'den Kongo'daki tekne kazası için başsağlığı mesajı
Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tekne kazasıyla sarsılan Kongo'ya başsağlığı mesajı gönderdi.
Dış Politika 09.10.2021, 23:01
Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da çok kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolduğu tekne kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kongo hükümetine başsağlığı dilendi.
Kaynak: AA
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