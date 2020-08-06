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Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemeleri taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı

Türkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemeleri taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı

Türkiye'nin, patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yardım götürmek amacıyla hazırlanan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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