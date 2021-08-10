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Türkiye'den Mali'deki terör saldırılarına kınama

Mali'nin Gao bölgesinde sivilleri hedef alan ve 50’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırılarının kınandığı açıklandı.

Dış Politika 10.08.2021, 09:08
Türkiye'den Mali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali’nin Gao bölgesinde 8 Ağustos'ta sivilleri hedef alan terör saldırıları sonucu 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Menfur terör eylemlerinin şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

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