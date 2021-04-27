Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Türkşey, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'da düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dış Politika 27.04.2021, 02:15
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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