Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu’da Somali Ulusal Ordusu birliklerini hedef alan ve ilk belirlemelere göre 11 asker adayının hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA