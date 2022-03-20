Türkiye'den Suudi Arabistan'daki İHA ve roket saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.