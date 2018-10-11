Türkiye'den Trump'a yalanlama

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Müfettişlerimiz orada" diyerek Cemal Kaşıkçı olayına dahil oldukları yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi.

Basına açıklama yapan diplomatik kaynaklar, "Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Orada müfettişlerimiz var. Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız." demişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:39