Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Lozan'a vurgu yapıldı

Türkiye'den Doğu Akdeniz'den yeni NAVTEX ilanı. Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi
Ayrıntılar Geliyor...
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1146/20
EGE DENİZİ
38 23.02 K, 026 18.12 D MEVKİNDEKİ ÜÇBURUNLAR DOĞU KARDİNAL IŞIKLI ŞAMANDIRASI GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMIŞTIR.
DENİZCİLERE DUYURULUR.
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI :1148/20
EGE DENİZİ
39 04.14 K, 026 53.12 D MEVKİNDEKİ DİKİLİ LİMANI GÜNEY MENDİREK FENERİ GEÇİCİ OLARAK SÖNMÜŞTÜR.
DENİZCİLERE DUYURULUR.
SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1145/20
EGE DENİZİ
38 24.82 K, 026 19.38 D MEVKİNE ÇEŞME UZUNADALAR TECRİT IŞIKLI ŞAMANDIRASI TESİS EDİLMİŞTİR.
DENİZCİLERE DUYURULUR.