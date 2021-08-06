Türkiye'den Yunanistan'a geçmiş olsun telefonu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a telefon açan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Dış Politika 06.08.2021, 12:22
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği belirtildi.
Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.
Dendias da 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
AA
32
açık
Günün Anketi Tümü