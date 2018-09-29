Türkiye, Endonezya'ya her türlü yardıma hazır

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle 384 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 540 kişinin tedavisi sürüyor.

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetmişti.

'Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazır'

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen büyük deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadeler yer buldu:

"Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 02:53