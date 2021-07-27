Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Tunus açıklaması: Milli iradenin yanındayız

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın açıklaması şu şekilde:

Tunus’ta Cumhurbaşkanının, anayasal yetkisini hukuka aykırı olarak kullanarak hükümeti feshedip, meclisi kapatma kararı alması yönetime el koyma girişimidir. Tunus halkının seçimle işbaşına getirdiği hükümete karşı yapılan bu darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi’nin milletinin iradesini korumak ve meclisin çalışmasını sağlamak için ortaya koyduğu çaba çok kıymetlidir ve desteklenmelidir.

Tunus Cumhurbaşkanı, aldığı hukuk dışı kararla ülkesini siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa sürüklemektedir. Tunus, Türkiye’de yaşanan “28 Şubat” benzeri gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır.

Tunus Ordusu’nun meclisin kapısına zincir vurup kapatması ve milletvekillerinin meclise girişinin engellenmesi anayasal bir suçtur.

Dünyada ve Türkiye’de bazı medya kuruluşlarının Tunus’taki darbe girişimini “İslamcı Hükümete Darbe” algısı ile meşru göstermeye çalışmaları bir vandallık ve darbe çığırtkanlığıdır.

Mısır’da yapıldığı gibi Tunus’ta da demokratikleşmeyi akamete uğratacak bir darbe asla kabul edilemez. Darbe demek, itibarsızlaşmak, fakirleşmek, iç çekişme ve güçsüzleşmek demektir. İslam dünyası darbelerden ve diktatörlerden çok zarar görmüştür.

Tunus halkının, hukuk kılıfı giydirilmiş darbe girişimine karşısında, milli iradesine sahip çıkacağına inanıyoruz. Ülkemizin, Tunus’un seçilmiş hükümeti lehindeki açıklamalarını taktirle karşılıyoruz.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, tüm üyelerimizi ve sivil kuruluşlarımızı, Tunus’ta yapılmaya çalışılan darbeye tepki göstermeye davet ediyoruz. Kardeş ülke Tunus Halkı’nın özgürlüklerinin ve milli iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."