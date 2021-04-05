Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA), iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Gelecekteki ortak faaliyetler başta olmak üzere, ortak turizm platformunun oluşturulması, sağlık turizmi gibi başlıkların ele alındığı imza törenine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ATAA Başkanı Rufat Hacıyev, Azerbaycan Sağlık Turizmi Birliği Başkanı Ruslan Guliyev ve TÜRSAB Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Ali Rıfat Peşkircioğlu katıldı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı, öz topraklarını geri alma konusunda sergilediği haklı mücadelesinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, köklü bağları bulunan iki ülke olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Biz iki devlet, tek milletiz" şeklindeki sözleri, iki ülke arasındaki ilişkileri en güzel özetleyen açıklama niteliğini taşıyor. Dostluğumuz, stratejik ortaklıklarla daha da güçlenirken, bu iş birliğini her geçen gün çok daha ileri boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi daha da geliştirecek en önemli alan ise turizm sektörü olacaktır. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan'da başlamış olan kimlikle seyahat imkanı iki ülke arasındaki turizm açısından olumlu netice verecek, sayıları ciddi oranda artıracak.

Azerbaycan, ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden turizm pazarları arasında bulunuyor. Salgın öncesi dönemde 1 milyona yakın Azeri dostumuzu ülkemizde misafir ederken, bu sayı pandemi dolayısıyla ciddi miktarda azaldı. Salgın dönemini kapsayan 2020 yılında 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Salgın sonlandığında bu rakamın tekrar 1 milyonun üzerine çıkacağına inanıyoruz."