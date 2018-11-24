Türkiye ile Filistin hükümetinden

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirve kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga tarafından ikili görüşmeler gerçekleşti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmelerin ardından imza töreni gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Selçuk, zirve çerçevesinde çeşitli uluslararası görüşmeler yaptıklarını söyledi. İkili görüşmelerin kadının güçlenmesi için yapıldığını belirten Selçuk, bu işbirliğinin ve görüşmelerin hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Filistinli mevkidaşı Hayfa Fahmi Al-Aga ile kadın güçlenmesi konusunda mutabakat zaptı imzalayacaklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Kadının güçlenmesi ve eğitim fırsatlarının erişilmesine dair Filistinli meslektaşımızla önemli görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler ve işbirliğinin hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu mutabakat zaptı ile Bakanlıklarımız arasında, toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması, kadına karşı hertürlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi, kadının statüsünün ve eğiitm seviyesinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Mutabakat zaptımızın iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

- "Türk kadınından öğrenecek çok şey var"

Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga da, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"İmzalanacak anlaşma her zaman üzerinde çalıştığımız, her zaman yaptığımız ortak bir çalışma idi. Şuan da şimdi yazılı olduğu için hem Türk hem de Filistin kadınını daha çok yüceltmeye ve şiddete karşı dik durmaya eşitliğe ve kadınların ekonomik anlamda ülkelerine katkı sağlamasına yönelik çok büyük adım olduğu düşünüyoruz. Çok uzun zamandır iki ülke arasında ortak çalışmalar devam etmekteydi, şu anda Filistin'in bu duruşunda Türkiye'nin çok büyük yardımı ve desteği var. Bunun devam etmesi aslında çok önemli. Biz Türkiye'nin bu konuda yardımcı ve destek olacağına gönülden inanmaktayız."

Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga, burada olmaktan çok büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Türk kadınından öğrenecek çok şey var. Aslında tecrübelerimizden faydalanacağımıza görüyoruz ve inanıyoruz." dedi.

Bakan, Selçuk, Türk kadınının da Filsitin'den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayarak, "İnşallah hem Filistin hem de Türkiye kadınları için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakan Selçuk, törenin ardından Filistin, Azerbaycan, Uganda, Kıbrıs heyetleriyle de temaslar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA