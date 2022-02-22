banner39

banner35

Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişare toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dış Politika 22.02.2022, 16:57
Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın görüşme öncesi ele alınması planlanan konularla ilgili yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi:

"İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

#Dışişleri Bakanlığı #Türkiye
Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?