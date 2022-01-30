Türkiye ile Maldivler arasında Karma Ekonomik Komisyon kurulacak

Mevkidaşı Shahid’i BM 76. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, bunun Maldivler’e yönelik uluslararası toplumun güveninin göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Maldivler’in önceliklerini desteklemeye devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda faaliyetlerinize katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerine katkımız devam edecek. İş birliğimiz ve bu çerçevedeki koordinasyon, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve farklı platformlarda devam edecek.

Bir kez daha Türkiye’nin bu anlamda Dışişleri Bakanları Komitesi Toplantısı'nı 2025’te Türkiye’de gerçekleştirmekle ilgili olarak desteğinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda sizin BM İnsan Hakları Konseyi çalışmalarıyla ilgili olarak ev sahibi olma niyetinizi de Türkiye tam anlamıyla desteklemektedir. Bu konudaki adaylığınızı destekleyeceğiz."

İklim değişikliğinin Türkiye ve Maldivler’in ortak endişeleri arasında yer aldığını ve bu konuda iki ülkenin bir iş birliği anlaşması imzaladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede iş birliğimizi, iklim değişikliği ve çevre konusundaki fikir teatimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Maldivlerin bu konuyla ilgili çabalarını ve inisiyatiflerini desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Her zaman uluslararası platformlarda şunu dile getirmeye çalışıyoruz; bu çerçevede yeterli finansal ve teknik desteğin özellikle de kırılgan ve en az gelişmiş ülkelere verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Türkiye olarak biz, geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık ve onayladık. Yine aynı şekilde bu çerçevede standartlara uyum sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ortak engelle mücadele etmeye çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye ve Maldivler arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek konusunda kararlılık bulunduğunu belirterek "Tabii ki benim ziyaretim, sembolik bir öneme sahip. Bu ziyaret sonrasında bugün ele aldığımız konuların takip edilmesi ve imzalanan anlaşmaların yürürlüğe konması ve uygulanmaya başlanması var. Ümit ediyorum ki müzakere ettiğimiz başka taslak anlaşmaları da imzalama aşamasına getirebiliriz, bunlardan bir tanesi yatırımların korunması ve teşvik edilmesiyle ilgili anlaşma." diye konuştu.

Bugün iki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan birinin ticaret ve ekonomik iş birliğiyle ilgili olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Karma Ekonomik Komisyon kurulacak. Bu mekanizma ekonomik iş birliğimizi derinleştirmek ve ikili ticaret hacmimizi artırabilmek için son derece yararlı bir mekanizma. (Ticaret hacmimiz) 2021’de bu iki katına çıktı. Yine yatırımların artması için son derece önemli altyapı oluşturacak. Türk yatırımları, son derece önemli. Birçok Türk firması özellikle de turizm sektörüne yatırım yapmak için son derece hevesli. Burada deneyimlerimizi paylaşabilmek açısından Güvenlik Turizm Sertifikası'nı da paylaşmayı vadediyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir deneyimdi.

Yatırım ve ticaret potansiyeli diğer sektörlerde de mevcut. Bunların da hayata geçirilmesi son derece önemli. Ticaret hacmimizin önümüzdeki iki yıl boyunca 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz. Bundan sonra yeni hedefleri ortaya koyabiliriz. Türk iş çevreleri ve yatırımcıları arasında sizin ülkenize duyulan ilgi artıyor. Bir iş forumu Maldivler’de düzenlenirse bunun son derece önemli olacağını, bunun Türkiye’de düzenlenebileceğini de ifade etmek istiyorum."

Mevkidaşı Shahid ile altyapı, balıkçılık, inşaat ve turizm alanlarında iş birliğini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Turizm sektörüne yatırım yapan bazı Türk firmaları var. Maldivler, Türk vatandaşları arasında son derece popüler bir turizm destinasyonu haline geldi. Dolayısıyla vizeyi kolaylaştırmak ya da vizeden ari bir rejimin uygulanması Türk turistlerin buraya gelmesini daha fazla teşvik edecektir." dedi.

Türk Hava Yollarının, Maldivler'in turizm sektörüne son derece önemli bir katkıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Uçuş sayısının haftada 7’den 11’e çıkarılması değerlendiriliyor. Ancak bu sıklığın aralık ayında 11'den 14’e çıkarılma ihtimali de var. Bu çerçevede Türk Hava Yollarına verdiğiniz destek nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bakanlıklar arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu da şu anlama geliyor; diplomasi akademileri arasında daha iyi bir iş birliği tesis edebileceğiz. Ve hem yeni göreve başlayan hem de kıdemli diplomatların bizim programlarımıza katılabilmesi söz konusu olacak. Aynı zamanda bakanlıklarımız arasında deneyim paylaşma programları olacak. Bizler de yine kendi diplomatları sizin bakanlığınıza gönderebileceğiz. Parlamentolar arası temasın artırılması çok önemli. Bu aynı zamanda halklar arası temas anlamına geliyor.

Bizim Parlamentomuzda dostluk grubu var. Burada Türkiye-Maldivler Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun resmi olarak yakın bir tarihte kurulacağını duymaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Sayın (Maldivler) Meclis Başkanı'yla yapacağımız görüşmede bunu ele alabileceğiz."

Çavuşoğlu, terörizm ve radikalizmle mücadelenin ikili iş birliği alanları arasında yer aldığını kaydederek bu alanların Türkiye için son derece önemli öncelikler olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bu konularda deneyimlerini Maldivler ile paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanınızla dün akşam gerçekleştirdiğimiz çalışma yemeğinde, bunu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu çerçevede FETÖ ile mücadele konusunda vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda bu terörist örgütle ilgili dikkatli olmanız ve tetikte olmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Shahid'i martta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti.

Mevkidaşıyla dini alanda iş birliği, İslam Merkezi'nin kurulması ve bu konudaki programın desteklenmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Biz, bu çabalarınıza katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet mutluluk duyacağız." dedi.

Çavuşoğlu, futbol konusunu da görüştüklerine değinerek Maldivler Futbol Federasyonundan bir heyeti Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ve bu heyetin Türkiye Futbol Federasyonu ile gerekli temasları kurabileceğini söyledi.

İki ülke arasında ticaret, ekonomi ve kültür alanlarında iş birliği anlaşmaları, tarım ve çevre alanları ile Diplomasi Akademileri arasında mutabakat zaptları imzalandı.