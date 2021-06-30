Türkiye ile Sudan arasında tarım anlaşması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdurrahman Abdurrahim Hater, tarım alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Bakan Yardımcısı Tunç ve beraberindeki heyet, bakanlık binasında önce bakan Tahir Muhammed Harbi ile görüştü. Bakan yardımcıları düzeyinde devam eden müzakerelerin ardından Tunç ile Hater iş birliği protokolüne imza attı.

Anlaşmada pilot çiftlik, tohumculuk, tarım araştırmaları, tarım hastalıkları, üretimin artırılması ve eğitimi konuları maddeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, imza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında, 2014 yılında iki ülke arasında imzalanan sözleşme maddelerinin gözden geçirildiğini ve iki gün devam eden toplantılarda üzerinde anlaşılan konuları mutabakat zaptı haline getirdiklerini söyledi.

"Birikimimizi kardeş Sudan ile paylaşmaktan mutluluk duyacağız"

"Sahip olduğumuz bilgi ve birikimi dost ve kardeş Sudan ile paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullanan Tunç, Sudan'ın sahip olduğu birikimlerle karşılıklı kardeşhane bir ilişki geliştireceklerini dile getirdi.

Ülkelerin gıda arz güvenliklerini sağlamak üzere daha fazla dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini belirten Bakan Yardımcısı Tunç, "Sudan ile tarımsal alanındaki ilişkilerimizi dünden daha iyi bir noktaya taşımak zorundayız." şeklinde konuştu.

Tunç, "Türk iş adamlarımızın Sudan'da tarım faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke bakanlıklarının teknik kapasitelerini paylaşmaları hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hater de anlaşmanın iki ülke halklarına faydalı olmasını diledi.

Hater, "İki ülkenin kazanacağı ve yeni nesillerin haklarını koruyacak bir anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." değerlendirmesini yaptı.