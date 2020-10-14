Türkiye ile Ukrayna arasında askeri anlaşma onaylandı

Türkiye ile Ukrayna'da askeri anlaşma onaylandı

Olağanüstü bir toplantıda Ukrayna hükümeti, Türkiye ile bir hükümetler arası çerçeve askeri anlaşma taslağını onayladı. Bu, Avrupa Dayanışma Partisi'nden Verkhovna Rada'nın yardımcısı Alexei Goncharenko tarafından telgraf kanalında duyuruldu.

TASS, emrin metninden "Ukrayna Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasındaki taslak askeri anlaşma taslağını onaylamak için" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, anlaşmanın imzalanmasının taraflar arasında askeri alanda "21 yönde" işbirliğinin genişletilmesi için yasal zemin oluşturacağı açıklandı.