Türkiye ile Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin basına açık kısmında konuşan Başkan Erdoğan, "Güzel ülkenizi ilk kez ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Başkan seviyesinde Türkiye’den Zambiya’ya yapılan bu ilk ziyaretin esasen tarihi bir nitelik taşıdığını dile getiren Erdoğan, bu tarihi ziyaretin ruhuna uygun şekilde şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Afrika’dan 10 devlet başkanının katıldığını anımsatan Erdoğan, törene katılarak gösterdiği dostluk için Lungu’ya teşekkürlerini yineledi.

İkili görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin genel bir değerlendirmesinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Zambiya bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik kurumları, barış ve istikrar ortamı, kalkınma hamleleri ve önemli potansiyeliyle Afrika ülkeleri içinde model ülke olmayı sürdürmektedir. Zatı devletlerinin dirayetli liderliğinin bu başarı da önemli bir payı var." diye konuştu.

Zambiya’yı ikili ilişkileri çeşitlendirip geliştirebilecekleri dost bir ülke, siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerine işaret eden Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her türlü alanda iş birliğini daha da ilerletmeye hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

"Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz"

Başkan Erdoğan, "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız, bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge." dedi.

Anlaşmaların imza töreni yapıldı

Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki 12 anlaşmanın imza törenine katıldı.

Buna göre iki ülke arasında "Lusaka’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası" TİKA Başkanı Serdar Çam ile Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü"ne ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Genel Müdürü Richard Mwanza imza koydu.

"Tarım Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Zambiya Tarım Bakanı Michael Katambo tarafından imzalandı.

Türkiye ile Zambiya arasındaki "Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı" ise Ticaret Bakanı Pekcan ile Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Kampamba Mulenga tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Pekcan ve Zambiya Turizm ve Sanat Bakanı Charles Banda tarafından imzalandı.

"Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü" ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo imza koydu.

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Christopher Yaluma tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması" Bakan Albayrak ile Zambiya Gençlik ve Spor Bakanı Moses Mawere tarafından imzalandı.

"Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kampyongo imza koydu.

"Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması" ve "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" da Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı Malanji tarafından imza altına alındı.