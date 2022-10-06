Türkiye İsrail'e Büyükelçi atadı

Türkiye- İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.

Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.

TED Ankara Koleji'ni bitiren Torunlar, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. Torunlar, 2013'te Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.