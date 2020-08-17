Türkiye Kalkınma Yardım Ajansı'ndan Moğolistan için Yaşam Köprüsü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iki ülke arasındaki bağların güçlenmesiyle Moğolistan'da altı ayda en az 40 proje başlattı.

Dünya çapında çalışmalarıyla tanınan ajans, Orta Asya ülkesinin kırsal kesimlerinde yaşayan insanların özellikle tarım projelerinde ihtiyaçlarını ele aldı.

TİKA, Ocak ayından bu yana eğitim, tıbbi ve tarım projelerini hayata geçirerek ülkenin kalkınmasına aktif bir şekilde destek veriyor, sivil ve idari altyapının iyileştirilmesine destek veriyor.

TİKA ayrıca Ulan Batur'a yaklaşık 1.650 kilometre uzaklıkta bulunan Uvs aimag'da yaşayan Müslüman Türk topluluğu Khotonlar için kışlık seralar kurdu.

Topluluğun ağırlıklı olarak yoğunlaştığı Uvs'deki Somon Tarialan ekilebilir araziye sahip ve adı Moğol dilinde "tarım" anlamına geliyor.

Tarialan sakinlerinin çoğu, iklim nedeniyle yalnızca bir mevsim sebze yetiştirebiliyor. Kış seraları, tüm yıl boyunca sebze yetiştirmelerine yardımcı olur. Proje aynı zamanda kotonlara, fazla ürünü yerel sakinlere satarak ekstra para kazanma fırsatı sunuyor.

Ajans, Khentiy aimag'da raf ömrünü uzatmak ve Moğol çiftçilerinin pazar payını artırmak için 250 ton ürün depolayabilen bir yer altı sebze deposu inşa etti.

Moğolistan, dünyanın geri kalanı gibi, küresel ısınmadan etkilendi. Yaz kuraklıkları, çiftçiler ve hayvan bakıcıları için sorun teşkil etmektedir. TİKA, 2017 yılında Moğolistan'da Türkiye'nin hayvancılık ve yem üretimi alanındaki deneyimlerini paylaşmak üzere bir proje başlattı. Testler, Moğolistan'da yetişmeye uygun bitkileri belirlemek için üç yıl boyunca gerçekleştirildi. Tuv amaçagı Altanbulag ve Bornuur somonlarında hayata geçirilen proje kapsamında sulama sistemi için 10 hektar alan tahsis edilmiş ve tarım ekipmanları temin edilmiştir. Kısa süre sonra, çiftçiler bölgede yonca tohumları yetiştirmeyi başardılar.

TİKA, devam eden COVID-19 salgını sırasında Moğolistan'a gıda ve hijyen ürünleri de ulaştırdı. İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 1000 yardım paketi teslim edildi ve 3D yazıcılar ve diğer ekipmanlar Moğolistan'ın koronavirüse karşı korunmak için koruyucu maskeler üretmesine yardımcı oldu.

Gobi Çölü'nün küresel ısınmadan etkilenen üç bölgesinde TİKA, suya erişimi sınırlı olan insanlar ve hayvanlar için temiz su içeren dört kuyu açtı. Kuyular binlerce kişiye temiz su sağladı.

Kaynak:Centralasia