Türkiye, Karabağ’da orta barış gücünde yer alacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz’e ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akar “Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Akar “Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Akar, Karabağ’da ateşkesin kontrolü ve denetiminde Türkiye’nin, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını açıkladı.