Türkiye Macaristan için ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Macaristan’da son dönemde ikili ilişkilerde büyük gelişmeler yaşandı. Ekonomik merkezli bir dış politika takip eden Macar Hükümeti, Türkiye’yi ''Doğu’ya Açılım'' politikasının merkez ülkelerinden biri olarak görüyor.

Macaristan’dan Türkiye’ye 2002-2017 döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 23 milyon dolara, Türkiye’den Macaristan’a aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar 45 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi benimsendi.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde atlı askerler dikkat çekti.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin iş birliğiyle restore edilen Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılışını Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte yapacak.

Tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler, NATO müttefikliği, başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütlerde yakın iş birliği ve iki ülke arasında son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile her alanda gelişme gösterdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



