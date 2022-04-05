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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'de faaliyet gösterecek

Rus güçlerinin Kiev'e yaklaşmasından ötürü Çernivtsi kentine taşınan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'de faaliyet göstermeye başladı.

Dış Politika 05.04.2022, 23:10
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'de faaliyet gösterecek

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.

Kaynak: AA
#Türkiye #kiev büyükelçiliği
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