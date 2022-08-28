Türkiye Pakistan’a sel yardımı için hava köprüsü kurdu

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000’den fazla Pakistanlı’nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.

AFAD personeli de bölgeye gitti

Pakistan’da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1120 adet aile tipi çadır, 3 bin adet gıda kolisi, 1000 adet hijyen malzemesi ve 1000 adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.

Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.

Yardım malzemelerin gönderilmesine bugün de devam edilecek

İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.