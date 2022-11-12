Türkiye'nin İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Türkiye İsrail ile yeni normalleşme süreci kapsamında yaklaşık 4 yıl sonra büyükelçi atamış oldu.

Türkiye resmi olarak İsrail'e büyükelçi atadı. Türkiye'nin İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye resmi olarak İsrail'e yeni büyükelçi atamış oldu. Türkiye'nin İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji’ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı’na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.