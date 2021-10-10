Türkiye, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı
Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası için Rusya'ya başsağlığı diledi.
Dış Politika 10.10.2021, 18:14
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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