Türkiye - Rusya ortak devriyesine hain saldırı

Türkiye ile Rusya'nın İdlib M4 kara yolundaki 25. birleşik kara devriyesi tamamlandı. Devriye sırasında teröristlerin saldırısı sonucu, TSK'ya ait bir araç hafif hasar gördü. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınırken operasyon devam ediyor