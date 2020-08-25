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Türkiye-Rusya ortak kara devriyesine bombalı saldırı

MSB: "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı

Türkiye-Rusya ortak kara devriyesine bombalı saldırı

MSB: “İdlib’deki 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 16:53
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