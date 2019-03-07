Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yeri belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'daki basın toplantısında, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı'na ilişkin bilgiler verdi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, konsolosluk sorunları gibi konuların ele alınacağını belirten Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Zaharova, toplantıda ayrıca iki ülke liderlerinin gelecekte yapacağı görüşme ve İş Birliği Konseyi toplantısı için hazırlık konularının ele alınacağını dile getirdi.

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 6. Toplantısı, 14 Mart 2018'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla Moskova'da düzenlenmişti.