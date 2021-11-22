Türkiye, Sudan mutabakatından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Abdalla Hamduk'un yeniden görevi üstlenmesi konusunda mutabakata varılmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Hamduk'un yeniden görevi üstlenmesi hususlarında mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Sudan ve Sudanlıların yanında durmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte, Sudan halkının tüm kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının, ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.