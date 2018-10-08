Türkiye, Suudi Başkonsolosluğu'nda arama için izin talep etti

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini dün bakanlığa çağırarak "soruşturmada tam işbirliği içinde olunması" beklentisini iletti.

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama izni istedi. Suudi Büyükelçi El Khereiji ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak talep iletildi.

Suudi Arabistan konsolosluğunun resmi Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türkiye yetkilileri kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti" denilmişti.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın, Başkonsolosluktan çıkmamış ve kendisinden bugüne kadar haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın oğlu, "Babamın nişanlısı olduğunu söyleyen kadını tanımıyorum " demişti.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken binaya lüks araçlarla bazı yetkililer geldi. Levent'teki başkonsolosluk binasına gelenlerin daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudi polisler olduğu belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 13:26