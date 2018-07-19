Türkiye, Türkmenler'i hedef alan saldırıyı kınadı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kerkük’te Iraklı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenlenen bombalı saldırıları kınıyor, olaylarda yaralanan çok sayıda Kerküklü soydaşımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un Kerkük'te bir çocuk hastanesi dahil Türkmen mahallerini hedef alan bombalı saldırılar hakkındaki soru üzerine, "Dün geç saatlerde Kerkük’te Iraklı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere düzenlenen bombalı saldırıları kınıyor, olaylarda yaralanan çok sayıda Kerküklü soydaşımıza acil şifalar diliyoruz. Son dönemde bilhassa Iraklı Türkmenleri hedef almaya devam eden bu saldırılar nedeniyle, ülkemizin Irak’ın toprak bütünlüğünün teminatını oluşturan Türkmen soydaşlarımızın huzur ve bekasına yönelik azami hassasiyetini bir kez daha vurguluyoruz.

Irak Hükümeti’ne Kerkük’te yeni oldu-bittiler Irak’ın istikrarını bozmak isteyen iç ve dış odaklara fırsat vermemesi ve gereken güvenlik önlemlerini alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.