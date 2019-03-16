Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteği yineledi

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 5. yılında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 5 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak, Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği hatırlatıldı.

"Bu vesileyle, bu eylem neticesinde meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz." ifadesi yer alan açıklamada, Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumunun Türkiye için öncelikli yerini korumaya devam edeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Türkiye, Kırım Tatarlarını tarihi vatanları Kırım'da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen desteklemeyi sürdürecektir." değerlendirmesine yer verildi.