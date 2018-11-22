Türkiye ve AB İran konusunda anlaştı

Türkiye ve AB, yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 18:05
Türkiye ve AB, yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldı.
Türkiye ve AB, yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 18:05