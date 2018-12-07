Türkiye ve ABD'den Suriye açıklaması

Türkiye ve ABD tarafından yapılan Suriye konulu ortak açıklamada, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısının bugün Ankara’da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yüksek düzeyli yetkililerin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin görüşmelere devam etmek üzere toplandıkları belirtilerek, "Taraflar, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etmişler ve Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması sürecinde sürdürülebilir ve geri döndürülemez ilerleme sağlanmasının öneminin altını çizmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

İki ülkenin muhtaç durumdaki Suriyelilere insani yardım sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerini yineledikleri bildirilen açıklamada, her iki ülkenin bu bağlamda gösterdiği önemli çabalarının teslim edildiği kaydedildi.

Suriye'deki terörizmle mücadele konusuna da vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her iki taraf, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele etme kararlılıklarını teyit etmiştir. Taraflar, Münbiç Yol Haritası konusunda yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir. Münbiç Yol Haritası’nda belirtilen diğer alanlara ilişkin müşterek planlama konusunda çalışmayı sürdürmek hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve ABD, Müttefik olarak birbirlerine karşı yükümlülüklerine uygun şekilde, her iki ülkenin güvenlik kaygılarını etkin biçimde ele alma taahhüdünü paylaşmakta ve Suriye’de devam eden krize ilişkin olarak karşılıklı menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme sağlamayı sürdürmeyi arzu etmektedir. Bu amaçla Taraflar, Suriye konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kalmışlardır."

Açıklamada, Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısının en geç Şubat 2019’a kadar ABD'nin başkenti Washington’da toplanmasını kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA