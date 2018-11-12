Türkiye'ye Afrika'da olun çağrısı

En büyük rüyasını ''Afrika'da TRT'yi görebilmek.'' olarak tanımlayan uzun yıllarını Afrika'da geçirmiş Yeni şafak yazarı İbrahim Tığlı, BBCnin Kenya'da ofis açması sonrsı türk yetkililere seslenerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Konuyu Gerçek Hayat'taki köşesine taşıyan Tığlı'nın yazısı şu şekilde:

İngiliz yayın kanalı BBC, geçen hafta pazartesi Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir ofis açtı. Bu büro şimdiye kadar Afrika’da açılan en büyük yayın merkezi olup içinde yüzlerce kişinin çalıştığı Afrika’yı ikinci yayın merkezine dönüştürerek bir özellik gösteriyor.

BBC aynı zamanda İngiltere dışındaki en büyük merkezini buraya kuruyor. Bu Afrika’yı sözde önemseyen ama pratikte pek de bir şey yapmayan bizler için gereksiz görülebilir. Çünkü Afrika hala bizim zihnimizde fakirliğin, yoksunluğun, insani yardımların yapılması gerekli olan bir bölge. Yardım kuruluşlarımızın bile çoğunluğu yardım bağışları için Afrikalı çocukları, kadınları göstermiyor mu?

BBC’nin bu seçimi Afrika’da açılım için ideal bir başlangıç. İngiltere sömürgelerine basın yayınla geri dönüyor. Daha önceleri bu köşede zikretmeme rağmen basın yayının Afrika’da ne kadar önemli olduğunu anlamış değiliz. Basın yayınla yapacağınız etkiyi başka bir şeyle yapamazsınız. Basın yayının Afrika’daki gücü diğer bölgelere göre daha çarpıcıdır. İşte İngiltere bu gerçeği görüyor ve Afrika’daki sömürgeciliğinin merkezine BBC’nin dünyadaki ikinci büyük bürosunu açıyor.

BBC, 1922’de kuruldu ve kurulduktan 6 ay sonra aralarında Kenya’nın olduğu 8 Afrika ülkesine muhabir gönderdi. Şu anda BBC’nin temas etmediği Afrika ülkesi yok gibi. Frankofon ülkelerde dahi BBC’nin muhabirleri bulunmakta ve bu muhabirler yaptıkları haberleri anında dünyaya ulaştırıyorlar.

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Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 16:29