Türkiye'den Libya açıklaması: 'Yardıma hazırız'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangının ardından bu ülke makamlarına her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiklerini aktardı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktığının üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.

Bilgiç, "Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz, dost ve kardeş ülke Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Libya Ulusal Birlik Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA