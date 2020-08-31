Türkiye’den Rusya’ya PKK/YPG uyarısı

PKK/PYD/YPG elebaşlarından İlham Ahmed ve beraberindeki teröristler Rusya'ya gitti. Terörist heyet, Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile mutabakat imzalayıp, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Halkın İradesi Partisi, Esed rejimine yakınlığı ile biliniyor. Türkiye ise yaptığı açıklama ile bu duruma tepki gösterdi.



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elebaşlarından İlham Ahmed beraberindeki heyetle Rusya'ya gitti.

Terörist elebaşı Ahmed ile Esed rejimine yakınlığı ile bilinen Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil, başkent Moskova'da siyasi bir mutabakat imzaladı.

SURİYE KRİZİNİ ÇÖZECEKLERMİŞ

Kadri Cemil, terör örgütü ile imzaladıkları anlaşmanın Suriye'de çözüm için önemli maddeleri barındırdığını söyledi. Teröristbaşı İlham Ahmed ise, imzalanan müzakerenin Suriye'de çözüm için yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, "Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli, göçmenlerin evlerine dönmeleri ile tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu.

LAVROV İLE GÖRÜŞTÜLER

PYD'nin sözde heyeti müzakere anlaşması imzaladıktan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye krizinin çözümü, Cenevre'de süren Anayasa Komite görüşmeleri ve insani yardımların ele alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

DIşişleri'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanısıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre'de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrımeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir. Rusya Federasyonu'ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova'yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır" denildi.

KAYNAK: HABER7

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 16:32